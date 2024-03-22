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دول منطقة اليورو تتوقع انتعاش الاقتصاد

3/22/2024 7:18:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع زعماء الاتحاد الأوروبي في منطقة اليورو، أن يؤدي تراجع التضخم إلى تحقيق انتعاش اقتصادي، لكنهم أقروا، في بيان أمس، بأن ((النشاط الاقتصادي ضعيف على المدى القريب)).

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على موقع ((إكس))، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون ((أكثر مرونة وتنافسية)) حتى يظل التكتل مؤثراً.

وترأس ميشيل اجتماع بروكسل للدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، الذي انعقد لبحث قضية النمو الاقتصادي المتباطئ في منطقة اليورو.

وبالإضافة إلى العمل بشكل وثيق بشأن قواعد الإنفاق العام، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً نحو تحسين موارد وكفاءة الأسواق المالية للتكتل.

وأطلعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، زعماء التكتل بشأن وضع التضخم.

وجاء في مسودة مسبقة لإعلان الزعماء، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن ((النشاط الاقتصادي ضعيف على المدى القريب)).

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