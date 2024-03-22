النفط يستقر و«برنت» فوق 85 دولاراً

استقرت أسعار النفط، أمس، وحوّم خام القياس العالمي برنت فوق 85 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 85.76 دولاراً خلال التعاملات، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي سنتاً واحداً إلى 81.08 دولاراً. وقال توني سيكامور، المحلل في ((آي.جي)): ((وقف إطلاق النار سيساعد في تهدئة المخاوف من احتمال امتداد الوضع في غزة على نطاق أكبر في المنطقة)).

وتابع: ((إضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا الحوثيين على التوقف والسماح لناقلات النفط بالمرور عبر البحر الأحمر)).

وفي الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت إمدادات منتجات البنزين، وهي مؤشر على الطلب، إلى أقل من 9 ملايين برميل للمرة الأولى في 3 أسابيع، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب على النفط الخام.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار، الذي يتناسب عكسياً مع أسعار النفط، بعد أن أدى التخفيض المفاجئ من البنك الوطني السويسري لسعر الفائدة إلى تعزيز شهية المخاطرة. ويجعل ارتفاع الدولار النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حول العالم.

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