11.1 مليار درهم مكاسب سوق دبي في أسبوع

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.42% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب جاوزت 11.1 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية والإدراجات الجديدة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 724.2 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 735.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وصعد سهم باركن 31.9% في جلستين، وفي أسبوع ارتفعت أسهم الفردوس القابضة 23.1%، والإثمار القابضة 12.2%، وسوق دبي المالي 9.8%، وبي إتش إم كابيتال 9.7%، وجي إف إتش المالية 7.8%، واكتتاب القابضة 7.3%، وزاد ديار للتطوير 4.2%، ودبي الوطنية للتأمين 4.1%، وإعمار للتطوير 4%، ودبي للاستثمار 3.5%، وأمانات القابضة 3.9%، والاتحاد العقارية 3%.

واستحوذ ((باركن)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في جلستين بنحو 545.7 مليون درهم، تلاه ((إعمار العقارية)) بسيولة 380.7 مليون درهم في 5 جلسات، ثم ((إعمار للتطوير)) جاذباً 225.5 مليون درهم.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 248.14 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 912.13 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 664 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بـ1.1% إلى مستوى 9321.59 نقطة، ليربح السوق نحو 29 مليار درهم في أسبوع.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.03 مليار درهم في أسبوع، تلاه ((إي آند)) جاذباً 725.45 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 385.3 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم الفجيرة لصناعات البناء 14.8%، وإمستيل لمواد البناء 9.6%، وبريسايت 6.9%، وأبوظبي الإسلامي 6.8%، والجرافات البحرية 6.5%، ومجموعة أغذية 5.6%، وبنك رأس الخيمة الوطني 5.6%، وزاد الصير للمعدات 5.5%، وأبوظبي التجاري 4.5%، وفيرتيغلوب 4.4%، وأبوظبي للموانئ 4.1%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بأكثر من 40.1 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.588 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.628 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.893 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و735.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 7.6 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.18 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.45 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.45 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 126.3 ألف صفقة.

أداء يومي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بـ0.06% عند مستوى 4280.35 نقطة في جلسة أمس.

وقفز سهم ((الفردوس القابضة)) بالحد الأقصى عند 0.336 درهم ليقود ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 14.7%، كما صعدت أسهم الإثمار القابضة 8.9%، واكتتاب القابضة 4.9%، ودبي الوطنية للتأمين 4.1%.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بـ0.39% إلى مستوى 9321.59 نقطة في تداولات أمس.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الخليج الاستثمارية 14.6%، ومجموعة أغذية 4.8%، وإي سفن- أذونات 4.3%، والجرافات البحرية 3.25%.

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