نمو استثنائي لسوق العقارات في دبي

يشهد سوق العقارات في دبي نمواً استثنائياً، حيث وصلت أسعار العقارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 1284 درهماً للقدم المربعة في يناير 2024، ولا يُظهر أي علامات على التباطؤ.

وأرجعت ((دي آند بي بروبيرتيز)) حالة الازدهار إلى عدة عوامل، أهمها: ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد القوي لدبي وموقعها الاستراتيجي، والتأثير الإيجابي الدائم لإكسبو 2020 دبي على النمو الاقتصادي والقطاع العقاري، ومحدودية المعروض من العقارات الفخمة في المواقع الرئيسة مقابل الطلب المتزايد.

ويُقدم سوق العقارات على الخارطة للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من هذا النمو، حيث يمكنهم شراء عقارات بأسعار أقل من المشاريع المكتملة.

وتشمل مزايا الاستثمار على الخارطة، نقطة دخول أقل تكلفة، حيث توفر العقارات على الخارطة للمستثمرين فرصة دخول السوق بسعر أكثر ملاءمة، بالإضافة إلى خطط الدفع المرنة، إذ يقدم العديد من المطورين خطط دفع مرنة لتوزيع تكلفة الاستثمار على مراحل، كما أنّه مع اقتراب العقار من الاكتمال وارتفاع قيمته السوقية، يمكن للمستثمرين توقع تحقيق عوائد كبيرة على استثماراتهم.

ويشير سليمان حسام الدين مدير التسويق الرقمي في ((دي آند بي بروبيرتيز))، إلى أنَّ ((الارتفاع الحالي في سوق العقارات في دبي يقدم فرصة استثنائية للمستثمرين، إذ إنّه مع استمرار السوق في الازدهار، توفر الاستثمارات على الخارطة ميزة استراتيجية، من خلال إمكانية تحقيق عوائد كبيرة)).

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