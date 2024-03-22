مرسيدس تستدعي 529 ألف سيارة بسبب برمجيات التوجيه

قررت شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات استدعاء نحو 529 ألف سيارة ذات مقود أيمن في أنحاء العالم لعلاج مشكلة في برمجيات التوجيه، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الشركة.

وتم نشر إشعار الاستدعاء في قاعدة بيانات خاصة بالهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات في ألمانيا (كي بي إيه) وهي الجهة المنظمة، أمس، وأكده المتحدث باسم شركة مرسيدس بنز.

ويشمل قرار الاستدعاء طرازات إيه - كلاس، وبي - كلاس، وسي إل إيه، وإيه كيو إيه، وإي كيو بي، وجي إل إيه، وجي إل بي، التي تم تصنيعها بين عامي 2017 و2024.

ووفقاً للهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات في ألمانيا، من المحتمل أن تتأثر 22 سيارة فقط في ألمانيا بقرار الاستدعاء.

وقال المتحدث باسم الشركة إن سبب الاستدعاء برمجيات التوجيه التي قد لا تفي بالمواصفات اللازمة في المركبات.

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