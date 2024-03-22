Saturday, 23 March 2024 03:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مرسيدس تستدعي 529 ألف سيارة بسبب برمجيات التوجيه

3/22/2024 7:18:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات استدعاء نحو 529 ألف سيارة ذات مقود أيمن في أنحاء العالم لعلاج مشكلة في برمجيات التوجيه، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الشركة.

وتم نشر إشعار الاستدعاء في قاعدة بيانات خاصة بالهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات في ألمانيا (كي بي إيه) وهي الجهة المنظمة، أمس، وأكده المتحدث باسم شركة مرسيدس بنز.

ويشمل قرار الاستدعاء طرازات إيه - كلاس، وبي - كلاس، وسي إل إيه، وإيه كيو إيه، وإي كيو بي، وجي إل إيه، وجي إل بي، التي تم تصنيعها بين عامي 2017 و2024.

ووفقاً للهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات في ألمانيا، من المحتمل أن تتأثر 22 سيارة فقط في ألمانيا بقرار الاستدعاء.

وقال المتحدث باسم الشركة إن سبب الاستدعاء برمجيات التوجيه التي قد لا تفي بالمواصفات اللازمة في المركبات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN22032024000110011019ID1108011979

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث