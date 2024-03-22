مصر تهزم نيوزيلندا بهدف في أوّل مباراة بقيادة حسام حسن

فازت مصر على ضيفتها نيوزيلندا 1-0، أمس، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، ضمن كأس عاصمة مصر الودية التي تشهد أيضاً مواجهة منتخبي كرواتيا وتونس اليوم، وذلك في أوّل مباراةٍ لـ«الفراعنة» بقيادة مدربهم الجديد حسام حسن. وسجّل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وعُيّن حسن (57 عاماً)، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بدلاً من البرتغالي روي فيتوريا مطلع فبراير، عقب الإخفاق والخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج.

وغاب عن المنتخب نجمه الأوّل محمد صلاح الذي طلب البقاء مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد تعافيه أخيراً من إصابة تعرض لها مطلع النهائيات القارية. وأثار غياب صلاح جدلاً، خصوصاً أنه عاد للمشاركة مع فريقه وخاض أربع مباريات.

وقال حسن، في مؤتمر صحافي في 10 مارس، إن «صلاح كان يعاني إصابة، وعودته للمشاركة في المباريات مع ليفربول تدريجية، والجهاز الفني رأى أن بقاء صلاح مع ليفربول في مصلحة اللاعب في التوقيت الحالي، لاستكمال جاهزيته الفنية والطبية قبل الانضمام للمنتخب في معسكر يونيو المقبل»، مشيراً إلى أن «منتخب مصر فوق الجميع».

كما غاب أيضاً لاعب الوسط الدفاعي لأرسنال الإنجليزي محمد النني لعدم مشاركته في مباريات فريقه بصفة مستمرة، وحسين الشحات ومصطفى شلبي للإصابة، إلى جانب الحارس الأساسي محمد الشناوي لإصابته في كأس إفريقيا.

ويستعد «الفراعنة» لمواصلة المشوار في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتتصدّر مصر مجموعتها القارية بفوزين على جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0)، وتلاقي بوركينا فاسو ثم غينيا بيساو في يونيو.

وأجرى حسن ستة تغييرات على تشكيلته الأساسية الأولى مقارنةً بالأخيرة التي خسرت أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-2) في كأس أمم إفريقيا، إذ بدأ بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى، كما أشرك محمد حمدي ومحمد هاني في خط الدفاع، وإمام عاشور ومحمد مجدي «أفشة» في الوسط، ومعهم عمر مرموش في الهجوم.

وأكّدت مصر تفوّقها على نيوزيلاندا بتحقيقها الفوز الثاني عليها في ثلاث مواجهات من بينها تعادل.

وخسرت مصر جهود عاشور بعد 26 دقيقة على بداية المباراة بسبب الإصابة حيث خرج باكياً، ودخل حمدي فتحي بدلاً منه.

وافتتح مصطفى محمد التسجيل من ركلة جزاء بعد خطأٍ على عاشور، احتُسب بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» (29).

وكاد محمود حسن «تريزيغيه» أن يُضاعف النتيجة بتسديدة ثانية إلى جوار القائم الأيسر (45+3). وأنقذ أبو جبل منتخب بلاده من التعادل بعدما تصدى لتسديدة قريبة من ماكس أندرو ماتا (60).

وأهدر مرموش فرصة الثاني بعد هجمةٍ مرتدة وتسديدة علت المرمى (62). وارتدت تصويبة ساربريت سينغ من العارضة بعد تنفيذه ركلة حرة مباشرة (68).

وحاول مصطفى محمد أن يُسجّل ثنائية بتسديدة قوية فوق المرمى (75). وكاد مروان عطية أن يُسجّل هدفاً رائعاً بتسديدةٍ قويةٍ من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن (79).

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