مكتوم بن محمد: دبي أجمل في شهر الخير وفيها يحلو التواصل

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي أجمل في شهر الخير وفيها يحلو التواصل.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «سعدت اليوم بزيارة مجلس الأخ هشام القاسم بحضور عددٍ من الأعيان والمسؤولين وأفراد المجتمع، وتبادل التهاني مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك».

وأضاف سموه: «دبي أجمل في شهر الخير، وفيها يحلو التواصل والتقارب والزيارات الاجتماعية، ليبقى مجتمعنا محافظاً على ترابطه وعاداته الطيبة».

وزار سموه، بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، مجلس هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول» في منطقة الخوانيج بدبي.

وقد تبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم باليُمن والخير والبركات، وأن يديم على دولتنا الغالية أسباب التقدم والازدهار وعلى أهلها روابط المودة والتراحم ويجعلها دائماً رمزاً للخير والعطاء.

حضر المجلس، إلى جانب سموه، كل من سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسمو الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير بإمارة رأس الخيمة، وعدد من أعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.

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