الاستخبارات الأوكرانية تتهم الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط لهجوم موسكو

اتهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط للهجوم على قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو.

وأوضح الجهاز، أمس، عبر «تلغرام»، أن «الهجوم الإرهابي في موسكو كان استفزازاً مخططاً ومتعمداً من الأجهزة الخاصة الروسية بناء على أوامر (فلاديمير) بوتين».

واعتبر أن الهجوم «يجب أن يُفهم على أنه تهديد من بوتين لإثارة التصعيد وتوسيع الحرب».

كان ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قد أكد، أمس، أن كييف لا علاقة لها بالهجوم الذي نفَّذه مسلحون على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.

وقال بودولياك، في رسالة بالفيديو على «تليغرام»: «بشكل صريح: أوكرانيا ليس لها أي علاقة على الإطلاق بهذه الأحداث».

وأضاف: «لدينا حرب واسعة النطاق وشاملة مع الجيش النظامي الروسي ومع روسيا الاتحادية كدولة. وبغض النظر عن كل شيء، سيتم تحديد مصير كل شيء في ساحة المعركة».

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