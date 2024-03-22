الاستخبارات الأوكرانية تتهم الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط لهجوم موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
اتهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط للهجوم على قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو.
وأوضح الجهاز، أمس، عبر «تلغرام»، أن «الهجوم الإرهابي في موسكو كان استفزازاً مخططاً ومتعمداً من الأجهزة الخاصة الروسية بناء على أوامر (فلاديمير) بوتين».
واعتبر أن الهجوم «يجب أن يُفهم على أنه تهديد من بوتين لإثارة التصعيد وتوسيع الحرب».
كان ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قد أكد، أمس، أن كييف لا علاقة لها بالهجوم الذي نفَّذه مسلحون على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.
وقال بودولياك، في رسالة بالفيديو على «تليغرام»: «بشكل صريح: أوكرانيا ليس لها أي علاقة على الإطلاق بهذه الأحداث».
وأضاف: «لدينا حرب واسعة النطاق وشاملة مع الجيش النظامي الروسي ومع روسيا الاتحادية كدولة. وبغض النظر عن كل شيء، سيتم تحديد مصير كل شيء في ساحة المعركة».
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN22032024000110011019ID1108011975
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.