الكونغرس يمرّر حزمة إنفاق بتريليون دولار تجنباً لإغلاق حكومي

مرَّر مجلس النواب الأمريكي حزمة إنفاق بقيمة تريليون دولار لتمويل حكومة الولايات المتحدة أمس، قبل ساعات من موعد نهائي، لتجنب إغلاق حكومي وشيك.

ولم يصوّت بعد مجلس الشيوخ على حزمة التمويل، حيث من المتوقع أن يتم تمريرها، ويجب أن يفعل ذلك قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش اليوم السبت) لتجنب إغلاق جزئي للحكومة سيبدأ صباح اليوم.

ولا تتضمن الحزمة أي مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا. ويعرقل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن المساعدات لأوكرانيا.

وقد يكلف التصويت على مواصلة تمويل الحكومة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، منصبه.

فقد أعرب متشددون في الحزب الجمهوري عن غضبهم من عدم إصرار جونسون على إجراء تخفيضات كبرى في الميزانية.

وصوَّت أغلبية من الجمهوريين في مجلس النواب ضد مشروع القانون، الذي أقره المجلس بفضل دعم الديمقراطيين.

وقدمت عضو الحزب الجمهوري اليمينية المتشددة مارجوري تايلور جرين اقتراحاً، أمس، لإقالة جونسون من منصبه.

ويعني إغلاق حكومي في الولايات المتحدة توقف عمل هيئات ومكاتب فيدرالية معينة، وعدم حصول ملايين من موظفي الحكومة الأمريكية على رواتبهم.

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