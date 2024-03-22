إسرائيل تعتزم إعادة 20 مصاباً بالسرطان إلى جحيم غزة

ينتظر مرضى سرطان نُقلوا إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج قراراً من المحكمة العليا في الدولة العبرية سيبتّ بشأن إعادتهم إلى القطاع حيث تتواصل حرب مدمرة منذ أكثر من خمسة أشهر وينتشر الجوع.

وبعد أكثر من ستة أشهر من العلاج في القدس الشرقية المحتلة وتل أبيب، لم يعد نحو عشرين مريضاً في حاجة إلى البقاء في المستشفى، وتعتزم السلطات الإسرائيلية إعادتهم إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت هيئة «كوغات» التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، إن «المرضى الذين لم يعودوا بحاجة إلى علاج طبي مستمر يجب أن يعودوا إلى قطاع غزة».

لكن المحكمة العليا علّقت تنفيذ هذا القرار في اللحظة الأخيرة، بناء على التماس رفعته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. وطلبت السلطات مهلة حتى 21 أبريل لتقديم مرافعاتها.

وفي فندق صغير قرب مستشفى الأوغستا فيكتوريا في القدس الشرقية، ترتسم علامات القلق على وجه ريم أبو عبيدة التي خضعت لعلاج إشعاعي لإصابتها بسرطان الثدي.

ومثل العشرات من سكان غزة قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، سُمح لريم بالخروج من غزة لتلقي العلاج في القدس في ظل عدم توافر المعدات اللازمة في القطاع.

وبصوت مرتجف، قالت المرأة الأربعينية، التي دُمر منزلها في مدينة خان يونس جنوبي القطاع من جراء القصف الإسرائيلي: «هذا الأسبوع، قالوا لنا فجأة إن علينا العودة إلى غزة... إنهم يرسلوننا إلى الجحيم، إلى التهلكة».

وأضافت: «أحتاج إلى علاج مستمر ومتابعة. ولكن ليس في غزة أدوية».

استحالة المتابعة الطبية

في الغرفة المجاورة، كانت منال أبو شعبان، وهي من سكان مدينة غزة، ترصّ الطعام في حقيبتها، مؤكدةً أنها وضعت فيها كميات من «الأرز والسكر وكل الأشياء المحرومين منها هناك. أتمنى ألا يمنعوني من إيصالها».

لا تعارض منال، التي تعالَج أيضاً من سرطان الثدي، العودة، لكنها قالت: «أريد أن أعود. لكن إلى بيتي، داري!... «لى غزة الشمال، ليس رفح أو الجنوب... لا أعرف أحداً هناك».

وفي حال تقررت إعادة هؤلاء الغزيين، فالأرجح أن يتم ذلك عبر معبر كرم أبو سالم الواقع في جنوب القطاع على بعد أكثر من 30 كيلومتراً من مدينة غزة.

ودمرت الحرب مناطق واسعة في شمال القطاع، ونزح القسم الأكبر من سكانه إلى الجنوب، خصوصاً مدينة رفح التي وصلها مئات الآلاف من الفلسطينيين هرباً من القتال والدمار. ويقيم قسم كبير من هؤلاء في ظروف مأسوية.

وعند سؤاله عن مصير مرضاه في حال إعادتهم إلى غزة، صمت مدير مستشفى الأوغستا فيكتوريا الطبيب فادي مزيد لبرهة قبل أن يقول بنبرة المغلوب على أمره: «لا أعرف. سيعودون إلى منطقة حرب، وسيعيشون في ظروف كارثية، دون إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية، وبدون متابعة طبية».

وأضاف: «الوضع في غزة يفوق الوصف... قلنا إننا لا نعتقد أن إعادتهم هو الإجراء الصحيح. ولكن في النهاية، لسنا نحن من يقرر».

السرطان أو الحرب

وتابع الطبيب أن هؤلاء المرضى «في حالة ارتباك. من ناحية يريدون لمّ شملهم مع عائلاتهم، حتى في هذه الظروف التي لا يمكن تصورها. ومن ناحية أخرى، هم خائفون من العودة إلى مكان لن يجدوا فيه العلاج، وحيث سيكونون معرضين لخطر الموت جراء السرطان أو الحرب».

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