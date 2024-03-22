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«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو

3/22/2024 7:18:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم المسلَّح الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو أمس، وأسفر عن مقتل 40 شخصاً على الأقل، وفق حصيلة أولية للسلطات الروسية.

وأكد التنظيم، في بيان نشره على «تلغرام»، أن مقاتليه «هاجموا تجمعاً كبيراً في ضواحي العاصمة الروسية موسكو»، مضيفاً أن المقاتلين «انسحبوا إلى قواعدهم بسلام».

من جهته، أعلن الحرس الوطني الروسي أنه موجود في مكان الحادث، مشيراً إلى أنه يبحث عن الجناة.

وقالت السلطات الروسية إن مسلحين فتحوا النار خلال حفل لموسيقى الروك في إحدى ضواحي موسكو، فقتلوا ما لا يقل عن 40 شخصاً، وأصابوا 100 آخرين، وأشعلوا حريقاً في القاعة.

ودخل المهاجمون المبنى وهم يرتدون زياً مموَّهاً، وفتحوا النار وألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء في مكان الواقعة.

وفتحت السلطات تحقيقاً جنائياً في عمل إرهابي، فيما يتلقى الرئيس فلاديمير بوتين تحديثات مستمرة، وفق ما أفاد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف وكالات الأنباء الروسية.

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