طعن شخصين في عمّان والقبض على على المشتبه به

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض شخصان للاصابة، اليوم الجمعة، بعد طعنهما من قبل شخص آخر، شرقي العاصمة عمّان.
وقال مصدر أمني، إنه تم إسعاف المصابين إلى المستشفى بواسطة الدفاع المدني لتلقي العلاج اللازم، حيث تبيّن أن احدهما حالته الصحية سيئة والآخر متوسطة.
وبيّن المصدر، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المشتبه به، وتم اصطحابه إلى المركز الأمني المختص للتحقيق معه.
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