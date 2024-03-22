طعن شخصين في عمّان والقبض على على المشتبه به

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض شخصان للاصابة، اليوم الجمعة، بعد طعنهما من قبل شخص آخر، شرقي العاصمة عمّان.



وقال مصدر أمني، إنه تم إسعاف المصابين إلى المستشفى بواسطة الدفاع المدني لتلقي العلاج اللازم، حيث تبيّن أن احدهما حالته الصحية سيئة والآخر متوسطة.



وبيّن المصدر، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المشتبه به، وتم اصطحابه إلى المركز الأمني المختص للتحقيق معه.

