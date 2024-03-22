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15 قتيلا جراء انفجار في مركز تجاري في إحدى ضواحي موسكو الروسية

3/22/2024 7:08:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الجمعة، عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء وقوع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضاحية موسكو "كراسنوجورسك"، أثناء إقامة حفل موسيقي في المركز التجاري.
وقالت شرطة العاصمة موسكو، في بيان صحفي أولي: "وقع إطلاق نار في صالة للحفلات الموسيقية بالمركز التجاري، تلاه اندلاع حريق جراء انفجار ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صالة الحفلات شمالي موسكو".














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