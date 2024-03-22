15 قتيلا جراء انفجار في مركز تجاري في إحدى ضواحي موسكو الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الجمعة، عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء وقوع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضاحية موسكو "كراسنوجورسك"، أثناء إقامة حفل موسيقي في المركز التجاري.
وقالت شرطة العاصمة موسكو، في بيان صحفي أولي: "وقع إطلاق نار في صالة للحفلات الموسيقية بالمركز التجاري، تلاه اندلاع حريق جراء انفجار ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صالة الحفلات شمالي موسكو".
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