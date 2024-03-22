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حادث بين مركبتين بعد جسر النهضة والسير تحذر السائقين

3/22/2024 7:08:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير المركزية، السائقين مستخدمي الطريق الواصل ما بعد جسر النهضة باتجاه اشارة الملكة زين الشرف، في عمّان، بسبب حادث مروري بين مركبتين.


وبينت الإدارة، أن الحادث سبّب اثراً مرورياً، داعية السائقين إلى توخي الحذر خلال استخدام الطريق المذكور، لحين رفع العوائق.


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