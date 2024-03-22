حادث بين مركبتين بعد جسر النهضة والسير تحذر السائقين

حادث بين مركبتين بعد جسر النهضة والسير تحذر السائقين
التاريخ
3/22/2024 7:08:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير المركزية، السائقين مستخدمي الطريق الواصل ما بعد جسر النهضة باتجاه اشارة الملكة زين الشرف، في عمّان، بسبب حادث مروري بين مركبتين.
وبينت الإدارة، أن الحادث سبّب اثراً مرورياً، داعية السائقين إلى توخي الحذر خلال استخدام الطريق المذكور، لحين رفع العوائق.
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