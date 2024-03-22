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الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا ومصابي الانفجار في موسكو

3/22/2024 7:08:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنه لا يوجد مواطنين أردنيين بين ضحايا ومصابي الهجوم المسلح الذي استهدف مركزاً تجارياً في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة.
ودانت الوزارة الهجوم، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع روسيا الاتحادية في هذا المصاب الأليم، ورفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي استهدف مدنيين أبرياء، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.













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