الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا ومصابي الانفجار في موسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنه لا يوجد مواطنين أردنيين بين ضحايا ومصابي الهجوم المسلح الذي استهدف مركزاً تجارياً في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة.
ودانت الوزارة الهجوم، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع روسيا الاتحادية في هذا المصاب الأليم، ورفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي استهدف مدنيين أبرياء، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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