أول تصريح من أوكرانيا بعد هجوم موسكو الدامي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت أوكرانيا أي صلة لها بالهجوم الذي استهدف قاعة كبيرة للحفلات الموسيقية في موسكو، اليوم الجمعة، وأودى بعشرات القتلى.
وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك:" إن أوكرانيا ليس لها أي علاقة على الإطلاق بهذه الأحداث".
واتهم المتحدث باسم الاستخبارات الأوكرانية روسيا بافتعال الهجوم، وقال:" إن التفجير الذي حدث في موسكو هو استفزاز متعمد من أجهزة بوتين الخاصة".
وأضاف :"لقد بدأ طاغية الكرملين مسيرته بهذا ويريد أن ينهيها بنفس الجرائم".
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