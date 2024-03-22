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أول تصريح من أوكرانيا بعد هجوم موسكو الدامي

3/22/2024 7:08:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت أوكرانيا أي صلة لها بالهجوم الذي استهدف قاعة كبيرة للحفلات الموسيقية في موسكو، اليوم الجمعة، وأودى بعشرات القتلى.
وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك:" إن أوكرانيا ليس لها أي علاقة على الإطلاق بهذه الأحداث".


واتهم المتحدث باسم الاستخبارات الأوكرانية روسيا بافتعال الهجوم، وقال:" إن التفجير الذي حدث في موسكو هو استفزاز متعمد من أجهزة بوتين الخاصة".


وأضاف :"لقد بدأ طاغية الكرملين مسيرته بهذا ويريد أن ينهيها بنفس الجرائم".


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