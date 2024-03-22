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امطار ورعد وبرد.. تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة إلى المملكة

3/22/2024 7:08:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن المملكة تتأثر يوم الأحد المقبل، بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية.
وبينت الدائرة، في نشرتها المفصلة، أنه من المتوقع أن تهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة احياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ويتوقع أن يمتد هطول المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة على شكل زخات خفيفة.
أما يوم غدٍ السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.
ويوم الاثنين المقبل، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً. ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.













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