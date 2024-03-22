امطار ورعد وبرد.. تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة إلى المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن المملكة تتأثر يوم الأحد المقبل، بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية.
وبينت الدائرة، في نشرتها المفصلة، أنه من المتوقع أن تهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة احياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ويتوقع أن يمتد هطول المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة على شكل زخات خفيفة.
أما يوم غدٍ السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.
ويوم الاثنين المقبل، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً. ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
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