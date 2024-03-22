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المنسق الأممي يؤكد أن إسرائيل هي التي تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

3/22/2024 7:08:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، إن "إسرائيل" هي السبب في عدم وصول المساعدات إلى المحتاجين في غزة، مشددًا على ضرورة أن تزيل السلطات الإسرائيلية كل العوائق أمام المساعدات، وعلى ضرورة وقف إطلاق النار.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في منشور له على حسابه على منصة (إكس) اليوم الجمعة، إن هناك الكثير من الجدل وتوجيه أصابع الاتهام حول التحديات التي تواجه إيصال المساعدات إلى المحتاجين في غزة، ويجب حسم هذا الأمر بشكل نهائي.
وأضاف: "أن القيود على توزيع المساعدات داخل غزة يتم وضعها من قبل أولئك الذين يمنعون حركة القوافل التي تهدف إلى إطعام عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد، يتم وضعها من قبل أولئك الذين يرفضون فتح نقاط العبور المؤدية مباشرة إلى الشمال، حيث يتعرض مئات الآلاف من الأشخاص لخطر المجاعة الوشيك، يتم وضعها من قبل أولئك الذين يمنعون دخول الإمدادات المنقذة للحياة للمستشفيات وتنقية المياه، ويتم وضعها من قبل أولئك الذين يواصلون قصف غزة".
وشدد مارتن غريفيثس على الحاجة إلى أن ترفع "إسرائيل" العوائق أمام المساعدات كافة، وإلى وقف إطلاق النار الآن.













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