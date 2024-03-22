المنسق الأممي يؤكد أن إسرائيل هي التي تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، إن "إسرائيل" هي السبب في عدم وصول المساعدات إلى المحتاجين في غزة، مشددًا على ضرورة أن تزيل السلطات الإسرائيلية كل العوائق أمام المساعدات، وعلى ضرورة وقف إطلاق النار.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في منشور له على حسابه على منصة (إكس) اليوم الجمعة، إن هناك الكثير من الجدل وتوجيه أصابع الاتهام حول التحديات التي تواجه إيصال المساعدات إلى المحتاجين في غزة، ويجب حسم هذا الأمر بشكل نهائي.
وأضاف: "أن القيود على توزيع المساعدات داخل غزة يتم وضعها من قبل أولئك الذين يمنعون حركة القوافل التي تهدف إلى إطعام عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد، يتم وضعها من قبل أولئك الذين يرفضون فتح نقاط العبور المؤدية مباشرة إلى الشمال، حيث يتعرض مئات الآلاف من الأشخاص لخطر المجاعة الوشيك، يتم وضعها من قبل أولئك الذين يمنعون دخول الإمدادات المنقذة للحياة للمستشفيات وتنقية المياه، ويتم وضعها من قبل أولئك الذين يواصلون قصف غزة".
وشدد مارتن غريفيثس على الحاجة إلى أن ترفع "إسرائيل" العوائق أمام المساعدات كافة، وإلى وقف إطلاق النار الآن.
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