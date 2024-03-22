بـ لحى سوداء وسترات مضادة للرصاص.. معلومات عن منفذي هجوم موسكو الدامي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت بعض المعلومات تتكشف عن منفذي "هجوم موسكو الدامي" الذي أوقع ما لا يقل عن 40 ضحية وأكثر من 100 مصاب.وفتحت مجموعة من الرجال المسلحين ، ثلاثة على الأقل، النار على قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو الجمعة، وفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).وبحسب موقع تلفزيون روسيا اليوم الحكومي، وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.



وأظهر مقطع فيديو تم نشره عبر الإنترنت، رجلين ملثمين على الأقل يدخلان قاعة مدينة كروكوس، وأطلق أحدهما النار بشكل متكرر مما بدا أنها بندقية هجومية.



وبحسب صحفي كان في قاعة كروكوس سيتي وقت الهجوم، فقد ألقيت قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة بعد إطلاق النار وتسببت في نشوب حريق.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن الصحفي الذي لم يذكر اسمه قوله: "كان الناس في القاعة مستلقين على الأرض هربا من إطلاق النار، لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج، وتمكن الكثيرون من الخروج".

وذكر مراسل ريا نوفوستي من مكان الحادث أن المنفذين اقتحموا قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي هول وبدأوا في إطلاق النار على الناس من مسافة قريبة.

ووفقا له، وقع الهجوم قبل بدء الحفل، حيث اقتحم ما لا يقل عن ثلاثة رجال يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة القاعة عبر الأكشاك، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا أيضًا قنابل حارقة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، الذي يعد أسوأ هجوم إرهابي تشهده روسيا منذ عقدين.

ووصف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الهجوم بأنه "مأساة هائلة."

