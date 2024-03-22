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مجلس الحرب ضغط على نتنياهو لتوسيع صلاحيات وفد التفاوض

3/22/2024 7:08:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب وكبار مسؤولي وزارة الدفاع ضغطوا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتوسيع صلاحيات وفد التفاوض في الدوحة.


وأضافت القناة، أن رئيس جهاز الشاباك ديفيد برنيع هدد بعدم التوجه إلى الدوحة إذا لم يحصل وفد التفاوض على صلاحيات أوسع.


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