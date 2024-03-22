مجلس الحرب ضغط على نتنياهو لتوسيع صلاحيات وفد التفاوض
التاريخ
3/22/2024 7:08:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب وكبار مسؤولي وزارة الدفاع ضغطوا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتوسيع صلاحيات وفد التفاوض في الدوحة.
وأضافت القناة، أن رئيس جهاز الشاباك ديفيد برنيع هدد بعدم التوجه إلى الدوحة إذا لم يحصل وفد التفاوض على صلاحيات أوسع.
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