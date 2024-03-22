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داعش يتبنى هجوم موسكو المسلح

3/22/2024 7:08:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن تنظيم "داعش الإرهابي" عبر تلغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.
وقال التنظيم في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".
ولقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان.













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