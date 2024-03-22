بيان من الخارجية حول ما يشاع عن اعتقال مسلحَّين اجتازا الحدود الأردنية باتجاه الأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية حول اعتقال مسلحَّين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما الحدود الأردنية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء.
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