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قوات الاحتلال تقصف الأحياء الغربية لغزة بالطائرات والمدفعية

3/22/2024 7:08:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام فلسطينية، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف حيي الرمال والنصر غرب مدينة غزة.


ونقلت قناة الأقصى الفضائية إن طائرات الاحتلال قصفت محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق المحيطة بدوار حيدر غرب المدينة.


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