قوات الاحتلال تقصف الأحياء الغربية لغزة بالطائرات والمدفعية

قوات الاحتلال تقصف الأحياء الغربية لغزة بالطائرات والمدفعية
التاريخ
3/22/2024 7:08:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام فلسطينية، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف حيي الرمال والنصر غرب مدينة غزة.
ونقلت قناة الأقصى الفضائية إن طائرات الاحتلال قصفت محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق المحيطة بدوار حيدر غرب المدينة.
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