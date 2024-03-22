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الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة بحق أكثر من 100 شخص داخل مجمع الشفاء

3/22/2024 7:08:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة بحق أكثر من 100 شخص داخل مجمع الشفاء الطبي.
وبين الثوابتة، أن الاحتلال أعدم بعض الكوادر الطبية داخل مجمع الشفاء، كما استشهد 4 مرضى في مجمع الشفاء نتيجة منع الاحتلال علاجهم.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع العلاج عن المرضى في المجمع، والوضع الإنساني داخل مجمع الشفاء الطبي كارثي.













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