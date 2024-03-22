الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة بحق أكثر من 100 شخص داخل مجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة بحق أكثر من 100 شخص داخل مجمع الشفاء الطبي.
وبين الثوابتة، أن الاحتلال أعدم بعض الكوادر الطبية داخل مجمع الشفاء، كما استشهد 4 مرضى في مجمع الشفاء نتيجة منع الاحتلال علاجهم.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع العلاج عن المرضى في المجمع، والوضع الإنساني داخل مجمع الشفاء الطبي كارثي.
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