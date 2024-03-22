4 أشياء يُمنع فعلها بعد الإفطار مباشرة في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظرا لضيق الوقت، وحرصا على عدم التأخر عن العمل؛ نشرب عادة كوبا من الشاي على الإفطار ونستحم بسرعة؛ ولكن يجب إعادة النظر في مثل هذه العادات، كما أن هناك عادات أخرى قد تؤدي إلى مشاكل صحية، مثل حرقة المعدة والتعب.



وفي هذا التقرير، تطرق موقع "خينيال" الإسباني إلى 4 أشياء يجب عدم فعلها بعد تناول الطعام:



1- الاستحمام

ذكر الموقع أن درجة حرارة جسم الإنسان ترتفع بشكل طفيف أثناء الاستحمام، لذلك يحتاج الجسم إلى ضخ المزيد من الدم إلى الجلد؛ مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم. لذلك، من الأفضل الاستحمام بعد 30 دقيقة من تناول الطعام.



2- شرب الشاي

إن كثيرا من الأشخاص معتادون على شرب كوب من الشاي في وقت الغداء، ولكن الأبحاث تظهر أن هذا المشروب غير الضار يمنع امتصاص الحديد، ذلك العنصر الدقيق المهم للصحة، وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص المصابين بفقر الدم.



لذلك، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد والأطفال والحوامل بشرب الشاي بعد مرور ساعة على الأقل من تناول الطعام.



3- النوم

أثبتت بعض الدراسات أن الاعتقاد الشائع بأن النوم بعد الأكل يمكن أن يزيد الوزن لا أساس له من الصحة. ومع ذلك، لا يمكننا إنكار الضرر الناجم عن هذه العادة؛ فالنوم على البطن بعد تناول الطعام يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالانزعاج، مثل حرقة المعدة.



ويُجمع المختصون على أن من المستحسن الخلود إلى النوم بعد ساعتين على الأقل من تناول الطعام.



4- ممارسة الرياضة

لا ينصح الخبراء بممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الطعام، بغض النظر عن مدى جاذبية هذه الفكرة بالنسبة لكثير من الأشخاص. ويمكن أن يتسبب التمرين في حدوث مضايقات، مثل الفواق والغثيان، بالإضافة إلى عواقب أكثر خطورة مثل الإصابات والتشنجات.



وفي حال كنت لا تستطيع الاستغناء عن ممارسة الرياضة بعد الأكل، فيمكن أن تقتصر على ممارسة المشي على مهل، في حين لا يمكنك أن تمارس بقية أنواع التمارين إلا بعد مرور ساعتين على الأقل من تناول الطعام.

الجزيرة