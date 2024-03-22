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السلطات المصرية تفرج عن صحفيين في قناة الجزيرة

3/22/2024 3:10:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفرجت السلطات المصرية فجر اليوم الجمعة عن الزميلين الصحفيين ربيع الشيخ وبهاء إبراهيم، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي.


وقال نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي إن "الإفراج عن الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، صحفيي الجزيرة، خطوة مهمة نتمنى أن تكتمل بإخلاء سبيل باقي الزملاء الصحفيين المحبوسين، وكل المحبوسين على ذمة قضايا رأي".


وأضاف البلشي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، تواصلت مع الزميل بهاء الدين إبراهيم بعد إخلاء سبيله، وكذلك مع أسرة الزميل ربيع الشيخ، ونتمنى أن تكتمل فرحتنا جميعا بخروج باقي الزملاء.


واعتُقل الزميلان أثناء زيارة لمصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، إذ وُجهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.


ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن قلقها الشديد إزاء أوضاع الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم القابعَين في السجون المصرية من دون محاكمة.


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