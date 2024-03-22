قائد عسكري إسرائيلي: عودة المستوطنات الحل للسيطرة على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر قائد عسكري إسرائيلي أن فرض السيطرة على قطاع غزة يتطلب "عودة المستوطنات" إلى القطاع مثلما هو الحال في الضفة الغربية.
وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال الضابط أوفير كاسبي، قائد كتيبة في غزة "الحل للسيطرة الأمنية إقامة المستوطنات، لكن هذا أمر سياسي".
وأضاف "يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى التمسك بالأراضي، وأعتقد أنه لو عادت المستوطنات هنا، لكنا انتصرنا".
وسبق أن فككت إسرائيل مستوطناتها في غزة إثر عمليات المقاومة عام 2005.
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