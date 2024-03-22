قائد عسكري إسرائيلي: عودة المستوطنات الحل للسيطرة على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر قائد عسكري إسرائيلي أن فرض السيطرة على قطاع غزة يتطلب "عودة المستوطنات" إلى القطاع مثلما هو الحال في الضفة الغربية.



وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال الضابط أوفير كاسبي، قائد كتيبة في غزة "الحل للسيطرة الأمنية إقامة المستوطنات، لكن هذا أمر سياسي".



وأضاف "يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى التمسك بالأراضي، وأعتقد أنه لو عادت المستوطنات هنا، لكنا انتصرنا".



وسبق أن فككت إسرائيل مستوطناتها في غزة إثر عمليات المقاومة عام 2005.