Friday, 22 March 2024 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قائد عسكري إسرائيلي: عودة المستوطنات الحل للسيطرة على غزة

3/22/2024 3:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر قائد عسكري إسرائيلي أن فرض السيطرة على قطاع غزة يتطلب "عودة المستوطنات" إلى القطاع مثلما هو الحال في الضفة الغربية.


وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال الضابط أوفير كاسبي، قائد كتيبة في غزة "الحل للسيطرة الأمنية إقامة المستوطنات، لكن هذا أمر سياسي".


وأضاف "يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى التمسك بالأراضي، وأعتقد أنه لو عادت المستوطنات هنا، لكنا انتصرنا".


وسبق أن فككت إسرائيل مستوطناتها في غزة إثر عمليات المقاومة عام 2005.

MENAFN22032024000208011052ID1108011643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث