مجلس الأمن يصوت السبت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يصوت السبت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
3/22/2024 3:10:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن سيصوت غدا السبت على مشروع قرار لدول غير دائمة العضوية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة بشهر رمضان.
واليوم الجمعة، استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة، اليوم الجمعة، حيث وصف المعارضون المشروع بأنه مسيّس وغامض و"يطلق يد إسرائيل".
MENAFN22032024000208011052ID1108011642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.