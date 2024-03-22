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مجلس الأمن يصوت السبت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

3/22/2024 3:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن سيصوت غدا السبت على مشروع قرار لدول غير دائمة العضوية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة بشهر رمضان.


واليوم الجمعة، استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة، اليوم الجمعة، حيث وصف المعارضون المشروع بأنه مسيّس وغامض و"يطلق يد إسرائيل".


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