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بعد أن هز الفيديو العالم .. غوتيريش يدعو للتحقيق باستهداف 4 فلسطينيين بطائرة إسرائيلية مسيرة

3/22/2024 3:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انزعاجه العميق إزاء مشاهد تظهر استشهاد 4 فلسطينيين بقصف جوي إسرائيلي في غزة.


ودعا غوتيريش لإجراء تحقيق شامل ومستقل وذي مصداقية في مثل هذه الأحداث.


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