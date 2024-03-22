بعد أن هز الفيديو العالم .. غوتيريش يدعو للتحقيق باستهداف 4 فلسطينيين بطائرة إسرائيلية مسيرة

بعد أن هز الفيديو العالم .. غوتيريش يدعو للتحقيق باستهداف 4 فلسطينيين بطائرة إسرائيلية مسيرة
التاريخ
3/22/2024 3:10:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انزعاجه العميق إزاء مشاهد تظهر استشهاد 4 فلسطينيين بقصف جوي إسرائيلي في غزة.
ودعا غوتيريش لإجراء تحقيق شامل ومستقل وذي مصداقية في مثل هذه الأحداث.
MENAFN22032024000208011052ID1108011641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.