صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى
التاريخ
3/22/2024 3:10:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.
وفي وقت سابق الجمعة، قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه هاجموا موقع المطلة العسكري الإسرائيلي بمسيّرة انتحارية، وأصابوا دبابة بداخله.
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