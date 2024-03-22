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صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

3/22/2024 3:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.


وفي وقت سابق الجمعة، قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه هاجموا موقع المطلة العسكري الإسرائيلي بمسيّرة انتحارية، وأصابوا دبابة بداخله.


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