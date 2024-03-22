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مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل بدران

3/22/2024 3:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى آل بدران بوفاة ربيعة محمد بدران شقيقة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران .


ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الجمعة، بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.


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