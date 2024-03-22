مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل بدران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى آل بدران بوفاة ربيعة محمد بدران شقيقة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران .
ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الجمعة، بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
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