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تفاصيل جديدة حول عملية رام الله

3/22/2024 3:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت شبكة" قدس" الإخبارية نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال عن تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار ،غرب رام الله، والتي أسفرت عن إصابة 7 من جنود الاحتلال بعضهم بجروح خطيرة، وارتقاء المنفذ مجاهد منصور شهيدا.
وقالت الشبكة، إن طائرة مسيرة رصدت المنفذ بعد حوالي نصف ساعة من إطلاقه النار تجاه مركبات المستوطنين، إذ تمكن المقاوم من الانتقال من مكان لآخر وسط لإطلاقه للرصاص بشكل دقيق.
ووفقا للشبكة، فإن حارس الأمن في مستوطنة "طلمون" حذر الجنود من الوصول للمكان بدون مركبات مصفحة خشية تعرض لإطلاق نار من المنفذ، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استدعت طائرة حربية للمكان عند الساعة السادسة، ولكن الطائرة وصلت بعد 45 دقيقة.
وأوضحت الشبكة، أن الطائرة الحربية أطلقت النار تجاه المنفذ ولكنها فشلت بإصابته، حيث نجح الشهيد بالاختباء في مكان ما، محافظا على هدوئه لحوالي الساعة، قبل أن يقوم بتجهيز نفسه مجدداً، وأطلاق النار مرة أخرى تجاه الجنود بعد الثامنة بقليل، لتبدأ عملية القنص من جديد، ووصلت التقارير في ذلك الوقت عن إصابة عدد من الجنود.
وأفادت الشبكة، أنه جرى تبديل الطائرات المسيرة عدة مرات، بعد نجاح المنفذ في قنص إحدى تلك الطائرات مما أدى لإسقاطها، وقد انتهى الاشتباك عند حوالي الساعة 10 أي بعد 5 ساعات من بدايته، إذ أطلقت طائرة حربية صاروخاً مرة أخرى تجاه المنفذ مما أدى لإرتقاءه.
وفي سياق متصل، باركت حركة المقاومة الإسلامية" حماس" عملية إطلاق النار النوعية غرب رام الله.
وقالت الحركة في بيان، عبر منصتها على تليجرام، :"نبارك عملية إطلاق النار النوعية صوب حافلة للمستوطنين والاشتباك البطولي مع قوات الاحتلال غربي رام الله، ونؤكّد أنها رد طبيعي على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، وتَواصل اعتداءات ميليشيات المستوطنين الذين يشاركون جيش الاحتلال الجرائم والانتهاكات ضد أبناء شعبنا والمسجد الأقصى المبارك".













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