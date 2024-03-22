مندوبا عن الملك الأمير هاشم يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ 113

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير هاشم بن الحسين، اليوم الجمعة، فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الـ 113، بعنوان، "كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي" في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.



وتعقد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المجالس العلمية الهاشمية سنويا خلال شهر رمضان المبارك.



وتحدث في المجلس، سماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، وعضو المجلس العلمي المحلي من المغرب الدكتور عبدالكريم البناني، وأستاذ العقيدة والأديان المقارنة في جامعة مؤتة الدكتور قيس المعايطة.



وقال الربطة، إن المجالس العلمية الهاشمية سنة هاشمية جليلة تعقد في كل عام خلال شهر رمضان المبارك، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عقد المجالس العلمية الهاشمية كل عام، مستعرضا سيرة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي الذي ولد عام 736 هجرية، في كنف أسرة عريقة في العلم والفضل والصلاح، مشيرا إلى المصاعب التي تحملها في رحلته طالبا للعلم، وذلك تعظيما واجلالا لشأن العلم والعلماء، ودليلا على مدى اجتهاده وكده.



وأضاف الربطة، أن ابن رجب الحنبلي يعد من أقدر علماء عصره على التصنيف ومؤلف تصانيف عديدة ممتعة في التفسير والحديث والفقه والتاريخ والنحو؛ تدل على تعدد مواهبه، مذكرا بعدد من مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن ومنها "تفسير سورة الإخلاص، وتفسير سورة النصر، وتفسير سورة الفاتحة، وإعراب البسملة".

