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المجلس الأوروبي: خدمات وكالة الأونروا ضرورية للفلسطينيين

3/22/2024 3:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف المجلس الأوروبي، الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، وفي جميع أنحاء المنطقة بـ"الضرورية".
وأشار البيان الختامي للقمة الأوروبية الذي نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء، اليوم الجمعة، إلى أن المجلس الأوروبي لاحظ التدابير الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والدعم المالي، معربًا عن الترحيب بتسريع الأمم المتحدة في إطلاق تحقيق داخلي ومراجعة خارجية في أعقاب الادعاءات ضد 12 من موظفي (الأونروا)، بشأن مشاركتهم المزعومة في الهجمات التي وقعت في 7 تشرين الأول الماضي.
وقال القادة الأوروبيون: إنهم "يتطلعون إلى نتائج التحقيق وإلى مزيد من الإجراءات الحاسمة من جانب الأمم المتحدة لضمان المساءلة وتعزيز الرقابة".
وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، فإن (الأونروا) وافقت على تعزيز إدارة التحقيقات الداخلية لديها، والحوكمة المحيطة بها، و"على هذا الأساس، وبعد تبادل الرسائل مع الوكالة الأممية لتأكيد التزاماتها، ستشرع المفوضية في صرف شريحة أولى بقيمة 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو متوقعة لعام 2024".













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