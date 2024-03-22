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كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان - فيديو

3/22/2024 3:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون، عن إصابتها بالسرطان، وأنها تتلقى العلاج.
وقالت في تصريحات لها، مساء اليوم، إن المرض لا علاقة له بجراحة المعدة التي أجرتها قبل شهور.

وأضافت كيت التي تبلغ من العمر 42 عامًا وهي زوجة ولي العهد الأمير ويليام، إنها أمضت أسبوعين في المستشفى في كانون الثاني بعد خضوعها لجراحة جراحية كبيرة في البطن، حيث أظهرت الاختبارات التي أجريت بعد ذلك أن السرطان كان موجودًا.



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