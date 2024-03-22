النص الكامل لمسودة مشروع قانون العفو العام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر محامون ومختصون مسودة نص مشروع قانون العفو العام لعام 2024.

وبينت المسودة ان مشروع القانون يسري على الجرائم المرتكبة من تاريخ 10-02- 2024 وما قبل هذا التاريخ.

وأعلنت الحكومة منح مشروع القانون صفة الاستعجال لإقراره في الدورة البرلمانية العادية الحالية لمجلس الأمة، التي تنتهي في الحادي عشر من نيسان المقبل.

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية.































