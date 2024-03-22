رئيس الاتحاد المغربي يكشف عن مكان إقامة نهائي مونديال 2030

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، أن نهائي بطولة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال سيقام في ملعب الدار البيضاء الجديد أو في مدريد.
ويخطط المغرب لتشييد ملعب ضخم في الدار البيضاء، ستصل تكلفته إلى نحو 500 مليون دولار وستكون قدرته الاستيعابية 115 ألف مشجع، حيث من المتوقع أن تكتمل عمليات البناء عام 2028، وسيكون الأكبر في العالم.
وقال لقجع خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وفقاً لروسيا اليوم: "نهائي كأس العالم 2030 سيقام في ملعب الدار البيضاء الجديد أو في ملعب سانتياغو برنابيو مقر ريال مدريد على أن يستضيف الملعب الآخر المباراة الافتتاحية (ملعب الدار البيضاء أو سانتياغو برنابيو)".
وأضاف رئيس الاتحاد المغربي: "هناك لجنة ثلاثية من أجل التدقيق في التفاصيل والاتصالات دائمة بيننا، بطولة كأس العالم 2030 ستكون استثنائية تجمع بين قارتين وثلاث دول تعشق كرة القدم ومتقاربة جغرافيا، وهناك فرصة لإظهار ثقافات البحر الأبيض المتوسط".
واستطرد قائلا: "المباراة النهائية إما ستقام على ملعب الدار البيضاء الجديد بسعة 115 ألف متفرج، أو في سانتياغو برنابيو بحلته الجديدة بسعة 85 ألف متفرج، ولكن لم يحسم الأمر بعد، نريد احتفالا في أي ملعب، والملعب الآخر يمكنه أن يستضيف الافتتاح. يوجد متسع من الوقت للتفكير".
واقتصرت المنافسة بين المغرب وإسبانيا لاستضافة نهائي كأس العالم 2030، بعدما صرح منسق ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، أنطونيو لارانغو، بأن البرتغال لن تحتضن نهائي البطولة.
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