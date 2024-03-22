رئيس الاتحاد المغربي يكشف عن مكان إقامة نهائي مونديال 2030



أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، أن نهائي بطولة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال سيقام في ملعب الدار البيضاء الجديد أو في مدريد.

ويخطط المغرب لتشييد ملعب ضخم في الدار البيضاء، ستصل تكلفته إلى نحو 500 مليون دولار وستكون قدرته الاستيعابية 115 ألف مشجع، حيث من المتوقع أن تكتمل عمليات البناء عام 2028، وسيكون الأكبر في العالم.

وقال لقجع خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وفقاً لروسيا اليوم: "نهائي كأس العالم 2030 سيقام في ملعب الدار البيضاء الجديد أو في ملعب سانتياغو برنابيو مقر ريال مدريد على أن يستضيف الملعب الآخر المباراة الافتتاحية (ملعب الدار البيضاء أو سانتياغو برنابيو)".

وأضاف رئيس الاتحاد المغربي: "هناك لجنة ثلاثية من أجل التدقيق في التفاصيل والاتصالات دائمة بيننا، بطولة كأس العالم 2030 ستكون استثنائية تجمع بين قارتين وثلاث دول تعشق كرة القدم ومتقاربة جغرافيا، وهناك فرصة لإظهار ثقافات البحر الأبيض المتوسط".

واستطرد قائلا: "المباراة النهائية إما ستقام على ملعب الدار البيضاء الجديد بسعة 115 ألف متفرج، أو في سانتياغو برنابيو بحلته الجديدة بسعة 85 ألف متفرج، ولكن لم يحسم الأمر بعد، نريد احتفالا في أي ملعب، والملعب الآخر يمكنه أن يستضيف الافتتاح. يوجد متسع من الوقت للتفكير".

واقتصرت المنافسة بين المغرب وإسبانيا لاستضافة نهائي كأس العالم 2030، بعدما صرح منسق ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، أنطونيو لارانغو، بأن البرتغال لن تحتضن نهائي البطولة.

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