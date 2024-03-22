لويس إنريكي يكشف موقفه من العودة لتدريب برشلونة



حسم لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، جميع التكهنات حول إمكانية عودته لتولي تدريب برشلونة، خلال الصيف المقبل.

وارتبط اسم إنريكي بقوة بقيادة برشلونة، خلفا لتشافي هيرنانديز، والذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وقال إنريكي، خلال ظهوره على منصة "تويتش": "في المستقبل بالطبع أود العودة إلى برشلونة.. لكن أفهم أنه من الصعب أن تتقاطع طرقنا في الوقت الحالي".

وتابع: "يجب أن تكون الظروف مهيأة، بأن يكون النادي بحاجة إلي وأكون حرا، أنا شخص يفي بعقوده وكلمته.. أنا سعيد في سان جيرمان، ولن أفسخ عقدي".

يذكر أن إنريكي يرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى 30 يونيو 2025 المقبل، وبالتالي لن تكون هناك أي فرصة أمامه لخلافة تشافي في برشلونة.

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