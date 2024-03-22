لويس إنريكي يكشف موقفه من العودة لتدريب برشلونة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حسم لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، جميع التكهنات حول إمكانية عودته لتولي تدريب برشلونة، خلال الصيف المقبل.
وارتبط اسم إنريكي بقوة بقيادة برشلونة، خلفا لتشافي هيرنانديز، والذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الحالي.
وقال إنريكي، خلال ظهوره على منصة "تويتش": "في المستقبل بالطبع أود العودة إلى برشلونة.. لكن أفهم أنه من الصعب أن تتقاطع طرقنا في الوقت الحالي".
وتابع: "يجب أن تكون الظروف مهيأة، بأن يكون النادي بحاجة إلي وأكون حرا، أنا شخص يفي بعقوده وكلمته.. أنا سعيد في سان جيرمان، ولن أفسخ عقدي".
يذكر أن إنريكي يرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى 30 يونيو 2025 المقبل، وبالتالي لن تكون هناك أي فرصة أمامه لخلافة تشافي في برشلونة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN22032024000110011019ID1108011542
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.