حمدان بن مبارك يشهد مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره اليمني

شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره اليمني التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

وشهد اللقاء أيضاً معالي محمد صالح بن بدوه الدرمكي، وعبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وإبراهيم حسن النمر، وحمد أحمد المزروعي، ويحيى خلف المطروشي، وفهد إسماعيل الحوسني، وأمل حسن بوشلاخ، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، وعدد من الشخصيات الرياضية ومسؤولي الأندية.

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