انطلاق مبيعات تذاكر كأس السوبر السعودية 2024 في أبوظبي



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، انطلاق مبيعات تذاكر بطولة كأس السوبر السعودية لكرة القدم، التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي من 8 إلى 11 أبريل المقبل، بمشاركة 4 فرق، هي الهلال، والنصر، والاتحاد، والوحدة.

وستشهد المباريات مشاركة عدد من كبار نجوم الكرة، من أبرزهم، كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، إلى جانب المواهب الإقليمية مثل سالم الدوسري، وعبد الرزاق حمد الله.

وتتوفر تذاكر مباريات البطولة، ابتداء من 75 درهماً عبر موقع "تكت ماسترز".

وتجمع المباراة الأولى بين الاتحاد والوحدة السعودي، على استاد آل نهيان، في الساعة 9 مساء يوم 8 أبريل المقبل، فيما يلتقي الهلال مع النصر، باستاد محمد بن زايد، الساعة 11:30 مساء، وتقام المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين باستاد محمد بن زايد، في التوقيت نفسه يوم 11 أبريل المقبل.

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