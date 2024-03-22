انطلاق مبيعات تذاكر كأس السوبر السعودية 2024 في أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، انطلاق مبيعات تذاكر بطولة كأس السوبر السعودية لكرة القدم، التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي من 8 إلى 11 أبريل المقبل، بمشاركة 4 فرق، هي الهلال، والنصر، والاتحاد، والوحدة.
وستشهد المباريات مشاركة عدد من كبار نجوم الكرة، من أبرزهم، كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، إلى جانب المواهب الإقليمية مثل سالم الدوسري، وعبد الرزاق حمد الله.
وتتوفر تذاكر مباريات البطولة، ابتداء من 75 درهماً عبر موقع "تكت ماسترز".
وتجمع المباراة الأولى بين الاتحاد والوحدة السعودي، على استاد آل نهيان، في الساعة 9 مساء يوم 8 أبريل المقبل، فيما يلتقي الهلال مع النصر، باستاد محمد بن زايد، الساعة 11:30 مساء، وتقام المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين باستاد محمد بن زايد، في التوقيت نفسه يوم 11 أبريل المقبل.
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