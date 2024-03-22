كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية 2024 تصل إلى سكوتسديل الأمريكية

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تستضيف مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 28 وحتى 30 مارس الحالي، الجولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية من خلال "كأس العالم للمربين" أعرق بطولات جمال الخيل العربية التي بدأت منذ عام 1955.

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، خصصت لها جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الخمس الأولى في كل جولة.

وتأتي إقامة بطولة سكوتسديل في القسم الغربي من العالم بالتعاون بين كأس الإمارات العالمي وكأس العالم للمربين، لتتيح الفرصة لمختلف المربين من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للمنافسة والحصول على جوائز قيمة هي الأعلى والأفضل في المنطقة.

وتعتبر عروض جمال الخيل العربية في سكوتسديل الأعرق في العالم حيث كانت انطلاقتها في عام 1955 ونجحت في ترسيخ مكانة الخيل العربية في أمريكا، كما أصبحت عروض سكوتسديل من أفضل العروض على مستوى العالم بمشاركة نخبة المرابط من مختلف الدول. كما تعتبر تلك العروض أهم الأحداث التي تستضيفها ولاية أريزونا الأمريكية كل عام وتجتذب آلاف المشاركين والمهتمين والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، كانت قد أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت فيما شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة في الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري.

وأكد سعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية أن بطولات جمال الخيل العربية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، تمتد إلى كل قارات العالم، لدعم المربين والملاك والعارضين، تعزيزا للإرث الكبير الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولمكانة دولة الإمارات كأكبر مطور لرياضات الخيل والفروسية في العالم، مشيرا إلى أنه تم اختيار المدن التي تقام فيها بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل بعناية فائقة لتوسيع مجال الخدمات وتقديم الدعم لأكبر شريحة من المهتمين بجمال الخيل العربية في مختلف قارات العالم.

وقال إن ردود الأفعال الواسعة التي حظيت بها بطولتا استراليا والبحرين كانت مشجعة للغاية ولفتت أنظار العالم إلى البطولة على ضوء احترافية التنظيم وقوة المنافسة وحرص أبرز الملاك والمربين والعارضين على المشاركة فيها.

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