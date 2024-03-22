ليستر سيتي يتخذ إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي

أعلن ليستر سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه رفع دعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إحالته إلى لجنة مستقلة بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد الإنفاق.

وقد يواجه ليستر، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، خصم نقاط بعد أن أحالته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى لجنة مستقلة أمس الخميس.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن ليستر أخفق في تقديم حساباته المالية بعد التدقيق.

وقال ليستر إنه مندهش ويشعر بخيبة أمل من قرار الرابطة بتوجيه اتهامات إلي النادي رغم أنه لا يلعب في الدوري الممتاز. وقال النادي في بيان "اضطر ليستر سيتي اليوم إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية.

"يضغط ليستر لنظر هذه القضية أمام لجنة قانونية مختصة ومستقلة تماما".

وقال ليستر أيضا إن رابطة أندية الدوري الإنجليزي أصدرت إخطارا عاما بأنه تم معاقبة النادي بالحرمان من قيد لاعبين جدد وفقا لقواعد الربحية والاستدامة.

وأضاف "تعرف رابطة أندية الدوري الإنجليزي أن نادي ليستر اعترض على حق الرابطة في فرض هذه القيود، وهو أمر سابق لأوانه مع تبقي أكثر من ربع الفترة المشمولة بالتقرير المالي للنادي عن 2023-2024".

وتكبد ليستر خسارة قياسية للنادي بلغت 92.5 مليون جنيه إسترليني (116.53 مليون دولار) لموسم 2021-2022 بينما تكبد خسارة قبل خصم الضرائب بقيمة 33.1 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

ويُسمح لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاثة مواسم. ولم يعلن ليستر بعد عن حساباته للموسم الماضي.

وحال إدانته، قد يصبح ليستر ثالث ناد يواجه عقوبة خصم النقاط لخرق قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي، بعد إيفرتون ونوتنجهام فورست.

وتوج ليستر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016 على عكس كل التوقعات وفاز أيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2021.

لكن النادي شهد موسما سيئا في 2022-2023 إذ أنهى المسابقة في المركز 18 ليهبط للدرجة الثانية.

لكنه في وضع جيد للعودة إلى دوري الأضواء إذ يحتل ليستر المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية متساويا في النقاط مع المتصدر ليدز يونايتد في سعيهما للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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