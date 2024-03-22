نعمة القيادة الرشيدة

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مدرسة في الحكمة والتواضع والأخلاق الكريمة، قائد محنك عظيم، صاحب نظرة ثاقبة، صارم في قراراته، قوي في مواقفه، مدرسة في الأخلاق والشجاعة والكرم والأصالة وجميل الخصال، جهوده وفيرة، وعطاياه غزيرة، وأياديه بيضاء، تجود بالخير دون كلل أو ملل تجاه الإنسانية، تشهد له المواقف بنبله وأصالته وطيب معدنه، كيف لا، وهو ابن الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نهل من معينه الأوصاف الرصينة، والمبادئ والقيم والأفعال الشهمة.

سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، له مواقف مشرفة، لا تعدّ ولا تحصى، فهو الحصن الحصين لوطنه وشعبه، بل تعدى ذلك حتى بات همه أمن المنطقة بأسرها. قدم بأياديه الحانية الخيرة العطايا الإنسانية لكل منكوب ومحتاج وفقير، وأرسل المساعدات الغذائية والطبية والتعليمية والمعيشية، وغيرها مما لا يمكن حصره.

كما أن سيدي رئيس الدولة، حفظه الله، حريص على إطلاق المبادرات التي تخدم الإنسانية، وتقدم لهم يد العون، من خلال علاج الأمراض، ومحاربة الجهل والفقر، وتوفير الاحتياجات لتحسين ظروف الانسان أينما كان، والتعاطف معه والتخفيف من معاناته، وبث الأمل في النفس البشرية بأن القادم أجمل، عباراته مبشرة، وكلماته إيجابية محفزة.

سيدي رئيس الدولة، حفظه الله، رمز للتواضع والخلق الإنساني الرفيع، فهو الكريم ابن الكريم، حتى طال كرمه من يخدم بيوت الرحمن، بمنح الأئمة والمؤذنين علاوات وامتيازات لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وإشعارهم بالطمأنينة، وحثهم على العناية بالمساجد والمحافظة عليها، كما يعلمنا سموه العناية بالعقيدة الإسلامية، التي هي منبع الرحمة والإحسان لبني الإنسان، فإن المعتقد السليم يجعل الإنسان متزناً في حياته، سوياً في سلوكياته، متوسطاً في طرحه وأفكاره، محافظاً على وطنه، ونافعاً لأسرته ومجتمعه.

سيدي رئيس الدولة، حفظه الله، يعلّمنا الشهامة والنبل والأخلاق الفاضلة، ويحثنا عليها في جميع المواقف والمناسبات، حيث قال سموه في أحد اللقاءات التي جمعته بشباب الوطن: «نريد أن نرسل رسالة إيجابية إلى العالم عن سمعة الإمارات وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا ومعانينا».

وقال سموه، في لقاء آخر جمعه بالمواطنين: «هاي التجارب ظهرت المعدن الحقيقي لعيال الإمارات‬ (عيال زايد)، وهذا المعدن ما يظهر إلا من بيت طيب، وهذا البيت الطيب نحن محظوظين فيه نحن كمسؤولين، لأنه هذي البلاد ما تقوم إلا على الأشراف الي عندهم عزة نفس وكرامة وتضحية».‬‬‬‬‬‬

نعم، سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، نعمة عظيمة من رب العالمين، منّ بها علينا، وعلينا أن نقتدي به، ونسير على نهجه، ونتعلم من جميل الخصال والدروس والعبر التي يقدمها لنا في كل يوم وكل مرة، فسموه له منا الولاء والطاعة والمحبة، نحن تحت أمره ورهن إشارته.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد عظيم، حفر اسمه بأحرف من نور، ونال احترام العالم، سطر الأمجاد، ورفع اسم وطنه وشعبه عالياً شامخاً فوق النجوم، وألبسهم ثوب العز والكرامة والسمعة الطيبة. مهما كتبنا من كلمات، ومهما طالت العبارات، لن توفي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فهو كالنهر العذب الجاري بالخيرات.