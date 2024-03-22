دبي تنطلق نحو المستقبل بثبات

أحداث متسارعة تشهدها الساحة في إمارة دبي ونشهد كل يوم ما يثلج صدورنا من تعزيز لرؤية دبي الكبرى الطامحة لجعلها المدينة الأفضل على مستوى العالم من جميع النواحي.

المشاريع العملاقة تحتاج لرؤية ثاقبة، واستشعار أبعاد وتحديات المستجدات حول العالم، وميزة دبي كانت على الدوام، أنها قادرة على التكيف والتطوير بمرونة بالغة، كونها تعتمد على استراتيجيات طويلة الأمد، ثابتة ولكنها مرنة، وتنطلق من رغبة صادقة وجامحة من جعل دبي مدينة إنسانية عالمية بكل المقاييس.

التشريعات التي تتبناها حكومة دبي تحت القيادة الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تسعى دوماً لتحسين البنية الجاذبة للاستثمارات، وتحويل دبي لمركز الاستثمار العالمي الجديد. وقد شهدنا قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي، والذي يأتي ضمن إجراءات تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والتي تستهدف خلق بيئة استثماريّة داعمة للنمو الاقتصادي في دبي.

النافذة الرقمية ستمكن الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من تأسيس وتسجيل شركاتهم وكذلك مُزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية بسلاسةٍ تامّة، وتوفر الوقت والجهد والمال على كل من يرغب في جعل دبي مركزاً ثابتاً ومتطوراً لأعماله. بما يضمن خلق فرص جديدة ومضمونة لكل المستثمرين، ويؤكد في نفس الوقت تفرد وتميز دبي على مستوى العالم في مؤشرات التعاملات التجارية والاقتصادية. وتمكين دبي من أن تكون محور استقطاب عالمي للأنشطة والتبادل التجاري بكل سلاسة ويسر.

كما نعلم فإن هذه الخطوة الهامة، تأتي ضمن مسار طويل أقرت خطوطه إمارة دبي منذ زمن، وهو المسار الذي يستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي قبل حلول عام 2033، وترسيخ موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. فالأجندة الاقتصادية التي ابتكرتها حكومة دبي لا تسعى فقط لرفع إجمالي حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات الأعمال والاستثمار، ورفع تنافسية قطاع الأعمال وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية في جميع المجالات، فحسب، بل تتعدى وتتحدى الطموحات والخطط الموضوعة، لتسريع عملية ومسار وحتى أسلوب ونمط الاستثمار على مستوى العالم. فدبي لا تستقطب المستثمرين فحسب من خلال بيئتها الاستثمارية الجاذبة، بل تحافظ وتحمي وتعمل على تنمية كافة تلك الاستثمارات، وتضمن لكل مستثمر فرصاً نادرة للنمو والازدهار، لا تتوفر في أي مكان آخر غير دبي.

وتزامناً مع هذا الطموح والسعي الدائم نحو كل ما هو جديد وفريد، شهدنا أيضاً إطلاق هوية جديدة لحكومة دبي تتماشى مع الرؤية المتجددة للإمارة التي تبهر العالم بكل جديد في كل يوم.

إطلاق الهوية الجديدة كما صرح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ،رعاه الله، يأتي ليدلل بأن حكومة دبي متجددة دائماً وهويتها تجمع بين الأصالة والثقافة والتطلّع الدائم نحو المستقبل،وإطلاق الهوية يأتي لضمان استدامة التنمية، وتحقيق رفاه المجتمع، وتعزيز ريادة دبي عالمياً.

ومع إطلاق الهوية، باشرت دبي فوراً، في اعتماد كل ما يتواكب مع الهوية الجديدة وليؤكد أن الرؤى ترافقها الأعمال، حيث تم اعتماد حزمة من المشاريع التي من شأنها تعزيز المنظومة الاقتصادية بشكل عام داخل الإمارة، وتمكين المشاريع المبتكرة والواعدة التي تحمل صبغة دبي الفريدة. والذي مكنها بكل جدارة من تصدر المؤشرات التنافسية العالمية، لتصبح الوجهة المفضلة للعيش والعمل وجودة الحياة على مستوى العالم.