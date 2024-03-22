للمرة الأولي.. الكرملين يقرّ بأن روسيا في حالة حرب بأوكرانيا

أقر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا هي "في حالة حرب" في أوكرانيا، بعدما واظبت السلطات على استخدام عبارة "عملية عسكرية خاصة" للإشارة الى الهجوم الذي أطلقته على جارتها قبل أكثر من عامين.

وقال بيسكوف في حديث إلى صحيفة روسية مقرّبة من الكرملين نشر "الجمعة" "نحن في حالة حرب . نعم لقد بدأ الأمر كعملية عسكرية خاصة، لكن مذ تشكّلت هذه المجموعة، مذ شارك الغرب مجتمعاً في كل هذا إلى جانب أوكرانيا، بالنسبة إلينا، أصبحت حرباً".

وأضاف "أنا مقتنع بهذا وعلى الجميع أن يفهمه حتى يشارك في التعبئة شخصياً"، وذلك في إشارة إلى التعبئة العسكرية للالتحاق بالجيش، وأيضا الاجتماعية لحشد التأييد للحرب.

كذلك، أشار في هذه المقابلة إلى هدف الكرملين المتمثّل في الاستيلاء الكامل على المناطق الأوكرانية الأربع (خيرسون ودونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا) التي أعلنت موسكو ضمّها في سبتمبر 2022.

وأوضح بيسكوف لاحقاً خلال مؤتمره الصحافي اليومي أنّه "بالتعريف القانوني، إنّها عملية عسكرية خاصة، ولكن في الواقع تحوّلت إلى حرب".

ومنع الكرملين على مدى عامين استخدام كلمة "حرب"

فارضاً غرامات وأحكام بالسجن على من يستعملها، مبقيا على التعريف الرسمي "عملية عسكرية خاصة".

واستخدم العديد من المسؤولين الكبار، على مدى عامين من النزاع، كلمة "حرب " في تصريحات عامة، ولكن في إشارة إلى الحرب التي يقولون إنّ الغرب يشنّها ضدّ روسيا عبر أوكرانيا، وليس فيما يتعلّق بالهجوم الروسي نفسه.

ورداً على سؤال صحافي عن مصير أولئك الذين دينوا بعدما استخدموا كلمة "حرب"، ألمح بيسكوف إلى أنه لن يتمّ التساهل مع استخدام هذا المصطلح في سياقٍ ينتقد روسيا.

وقال "كلمة حرب تُستخدم في سياقات مختلفة. قارنوا السياق الخاص بي بالسياق الخاص بالحالات "المدانين" التي تستشهدون بها".

مع ذلك، اعتبرت المحلّلة تاتيانا ستانوفايا عبر تلغرام "الجمعة"، أنّ الاستخدام الرسمي للعبارة من قبل الكرملين يؤشر إلى أن النخب السياسية والسكان عبروا "الحدود النفسية" الفاصلة بين التعبيرَين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أُعيد انتخابه مؤخراً بحصوله على 87 %

من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية، تعهد بقيادة بلاده إلى النصر في مواجهة كييف والغرب، وهو نزاع يقدّمه على أنه وجودي.

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