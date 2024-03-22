قتلى وجرحى بإطلاق نار وحريق في صالة للحفلات في موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الجهات الأمنية الروسية دوى انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي.
ووقع إطلاق نار أعقبه اندلاع حريق مساء الجمعة في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية وقنوات على تلغرام، تحدث بعضها عن سقوط قتلى وجرحى.
وحصلت الوقائع التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن في "كروكوس سيتي هول"، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية.
وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة تاس الرسمية إن "مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. يتم إجلاء أشخاص". وأشارت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن مراسلها في المكان إلى سقوط "جرحى" بعد "إطلاق عيارات نارية من سلاح رشاش".
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