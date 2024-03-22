قتلى وجرحى بإطلاق نار وحريق في صالة للحفلات في موسكو

أعلنت الجهات الأمنية الروسية دوى انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي.

ووقع إطلاق نار أعقبه اندلاع حريق مساء الجمعة في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية وقنوات على تلغرام، تحدث بعضها عن سقوط قتلى وجرحى.

وحصلت الوقائع التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن في "كروكوس سيتي هول"، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية.



وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة تاس الرسمية إن "مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. يتم إجلاء أشخاص". وأشارت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن مراسلها في المكان إلى سقوط "جرحى" بعد "إطلاق عيارات نارية من سلاح رشاش".

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