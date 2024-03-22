5 متسابقين يتنافسون في الحفظ وحسن الأداء في اليوم الختامي لمسابقة دبي القرآنية

اختتمت فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، بتنافس 5 متسابقين في اليوم العاشر والختامي للمسابقة التي تقام في قاعة مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وحضر فعاليات اليوم الختامي للمسابقة أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وعدد من المسؤولين، ورعاة اليوم العاشر وهي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومطعم جازيبو، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وأعضاء من السلك القنصلي، وأولياء أمور المتسابقين، وأفراد الجمهور.

وتقدم أمام لجنة تحكيم المسابقة الدولية في اليوم العاشر والختامي للمسابقة كل من ياسين بن نصر بن الغلام، من تونس، ويحفظ برواية قالون عن نافع، ومحمد طه بوطويرفة، من المغرب ويحفظ برواية ورش عن نافع.

كما تقدم للاختبار أمام اللجنة في الحفظ برواية حفص عن عاصم، كل من محمد عدنان عبدالله محمد العمري، من البحرين، وسلطان إبراهيم أحمد الحوسني، من الإمارات، وهاكيزيمانا غيسغوا رمضان، من رواندا.

وقال سعادة محمد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي: "نفخر بأننا من أوائل رعاة مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم وحتى الدورة "27" للمسابقة ونتشرف دائما بحضور الفعاليات القرآنية للجائزة المحلية والدولية التي حققت نجاحها بالجهود الكبيرة المبذولة للجنة المنظمة برئاسة سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحه".

وقال إن اللجنة أسهمت في نجاح المسابقة الدولية لتصبح الأولى بين مثيلاتها الدولية، التي يسعى ويحرص حفظة كتاب الله من أنحاء العالم على المشاركة فيها، مثمنا رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي ومؤسس الجائزة، وداعيا الله تعالى أن يلبسه تاج الوقار جزاء دعمه خدمة كتاب الله وحفظته وتشجيع سموه لهم عبر فروع ومسابقات الجائزة وتقديم الدعم والرعاية الكاملين لهم، سائلا الله تعالى أن يجعلها الله في ميزان حسناته.

وقال سعادة معز جرادي، القنصل العام للجمهورية التونسية في دبي: "نتشرف بوجودنا في هذه الفعاليات القرآنية لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم لمساندة متسابقنا، وتحرص بلادنا على المشاركة السنوية في هذه المسابقة المباركة منذ بدايتها وحتى الدورة "27" وترشح لها أفضل المتسابقين لتمثيلنا التمثيل المشرف".

وتحدث المتسابقون عن رحلاتهم لحفظ القران؛ وقال الإماراتي سلطان إبراهيم الحوسني، إنه بدأ مشواره القرآني في سن التاسعة واستمر حتى تمكن من ختم القرآن في السابعة عشرة، في حين قال ياسين بن نصر من تونس إنه بدأ رحلة الحفظ في سن مبكرة واختتم القرآن خلال ثلاث سنوات بدعم من والديه وشيخه، بينما شارك محمد طه بوطويرفة قصته حول تعلم القرآن على يد والدته، مشيرا إلى الأثر العميق للقرآن في تعزيز الذاكرة والتحصيل العلمي.

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