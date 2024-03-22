«استوديو الصناع» في شرطة دبي يحتفي بيوم الأم مع أطفال روضة حماية

نظمت مبادرة «استوديو الصناع»، إحدى مبادرات القيادة العامة لشرطة دبي، برنامجاً فنياً بعنوان «قلب الأم»، لأطفال روضة مدارس «حماية»، بمناسبة حلول «يوم الأم»، والذي يُصادف يوم 21 من شهر مارس كل عام.

وأكدت الفنانة التشكيلية المهندسة موزة السبوسي، مُنسقة مبادرة «استوديو الصناع»، على أهمية دور فن الرسم في التعبير عن محبة الأطفال لأمهاتهم، إضافة إلى تنمية قدرات ومهارات الطفل، مشيرة إلى أن فعاليات البرنامج تضمنت تصنيع 200 قطعة من الخرسانة على شكل قلب، وليقوم الأطفال بتلوينها وتزيينها والتعبير عن محبتهم لأمهاتهم.

وأوضحت أن الرسم يُسهم في صقل مهارات طلبة مدرسة حماية، ويخلق أجواء تفاعلية لإتاحة فرص التعلم والاستفادة من تجارب الآخرين، ورفع الوعي في الفنون البصرية وتطوير مهارات الرسم بشكل تدريجي.

وأشارت السبوسي إلى أهمية نشاط التلوين الذي يثير خيال الأطفال ويكسبهم الصبر والتركيز على التفاصيل، ويُشعرهم بالثقة بالنفس، ويساهم في تمكينهم من التعامل مع الأقلام بألوانها المختلفة، كما يساعدهم على إدراك المهارات الأساسيَّة لتنسيق الألوان، ويساعد على تطوير وتقوية عضلات الأصابع والمعصم في اليدين، وتطوير مهارات القراءة والرياضيات لدى الأطفال؛ إذ يتعلم الأطفال الأشكال والنماذج والخطوط والحدود والحروف.

وبينت أن عمليَّة التلوين تتطلب تزامن البصر مع المهارات الحركيَّة الدقيقة لليد، إلى جانب أهمية التدرّج عمرياً في تعلّيم الأطفال الرسم واكتساب المهارات، لأن الرسم موهبة تستلزم التدرب والدراسة والإتقان لفترات مستمرة، وتحتاج إلى نتاج تراكمي من المعرفة للتدرّج في تعلّم هذه المهارة وإتقانها.

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