الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار لكنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي



تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2174.20 دولارا للأوقية (الأونصة) يتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع من خمسة أسابيع بزيادة 0.8 بالمئة حتى الآن.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2176.20 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.67 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6بالمئة إلى 902.9 دولار، ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 999.68 دولارا. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

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