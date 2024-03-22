مجموعة من عروض الألعاب النارية والهدايا والتجارب الرمضانية بانتظار زوار دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

في إطار حملة "رمضان في دبي" التي تشرف عليها "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة بدبي، تستضيف الإمارة مجموعة من عروض الأضواء والألعاب النارية، والفعاليات النابضة بالحياة، وتجارب الإفطار والسحور، وعروض التسوق الحصرية التي تعكس روحانية شهر رمضان المبارك في عطلة نهاية الأسبوع.

وترحب دبي التي تحتضن ثقافات متنوعة مع تواجد أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها الطيبة، بضيوفها للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الكريم، والاحتفاء بالترابط المجتمعي والعادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة، حيث تسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على مجموعة من التجارب الرمضانية التي لا تُنسى للاستمتاع بها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

الألعاب النارية

يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة في منطقة السيف من 22 وحتى 24 مارس في تمام الساعة 10 مساءً احتفالاً بأجواء شهر رمضان المبارك. ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض "تخيل" المسائي الرائع فوق مياه خور دبي، ما يدخل السعادة إلى قلوب الزوار من مختلف الأعمار.



عروض الإضاءة

كما تستضيف منطقة السيف ودبي فستيفال سيتي ومسجد الحباي مجموعة من عروض الإضاءة المميزة في شهر رمضان المبارك. وتجمع فوانيس رمضان وعروض ضوئية وعروض الإضاءة المتنوعة، الزوار من مختلف الثقافات احتفالاً بالترابط المجتمعي خلال الشهر الكريم. ويمكن لسكان دبي وزوارها مشاهدة عروض الإضاءة المتنوعة يومياً من الساعة 8 مساءً وحتى 3 صباحاً.



فعاليات مجتمعية



يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفريدة من نوعها والتي تعكس روح الشهر الكريم، بما في ذلك فعالية "حي رمضان" التي تُقام في الوصل بلازا بمدينة إكسبو دبي خلال رمضان. ويمكن للزوار من جميع الأعمار لقاء وتحية شخصيتي راشد ولطيفة المحبوبتين والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المجتمعية التقليدية المرتبطة بشهر رمضان المبارك في دولة الإمارات.

أمسية رمضانية

وتقدم القرية العالمية لزوارها مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تساعدهم على قضاء أمسية رمضانية لا مثيل لها. ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة كبيرة من تجارب التسوق وتناول الطعام التي تعكس التنوع الثقافي في القرية العالمية.

وتعود قرية المرموم التراثية بمهرجانها السنوي الذي يحتفي بالثقافة الإماراتية، وهي فعالية مجانية مفتوحة للجميع ومناسبة لجميع الأعمار حتى 28

مارس في نادي دبي لسباق الهجن. ويمكن لسكان دبي وزوارها استكشاف التقاليد العربية الأصيلة من خلال الاحتفالات والأنشطة التي يستضيفها المهرجان، بما في ذلك العروض الفنية والحرف اليدوية وسباقات الهجن.

ويعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان 2024 في رمضان في دورته الثانية ليقدم أجواء مجتمعية نابضة بالحياة ويمنح زواره فرصة استكشاف المأكولات من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى العروض الترفيهية وزينة رمضان، مع الاستمتاع بالطقس اللطيف في المساء بصحبة العائلة والأصدقاء. ويُقام المهرجان في منطقة الشيخ حمدان كولوني بالكرامة من 22 مارس وحتى 7 أبريل.

حملة شاركونا الخير



ويمكن للعائلات المشاركة في حملة "شاركونا الخير والإحسان" التي يقدمها ميركاتو مول، والتي تدعو الزوار إلى التبرع بالملابس والألعاب والكتب والطعام في مواقع محددة. كما يمكن لزوار المول الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مع زينة رمضان وعروض الترفيه الحي مثل العرض المسرحي العائلي "فوانيس رمضان". ويقدم مركز التسوق الشهير أيضاً مجموعة من العروض المتجولة وورش العمل بهدف نشر الوعي بين الزوار الصغار حول تقاليد الشهر الكريم وأهميته.

فعاليات رياضية

يمكن لسكان دبي وزوارها المشاركة في مجموعة من أنشطة الجري في الهواء الطلق والمسابقات الرياضية الممتعة في مختلف أنحاء المدينة خلال شهر رمضان المبارك. حيث يعود كأس دبي العالمي 2024 إلى مضمار ميدان في 30 مارس، ليقدم لرواد السباق هذا العام فرصة الاستمتاع بتجربة إفطار استثنائية أثناء متابعة المنافسات. وتقع قاعة "سكاي بابل" تحت السقف الشهير لمدرج ميدان، والذي يتخذ شكل هلال، وتوفر تجربة مميزة مع إطلالات خلابة بزاوية 360 درجة على مضمار ميدان ومعالم مدينة دبي. ويمكن لعشاق الفروسية أيضاً مشاهدة كأس الماسترز للبولو 2024 والذي يُقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية من 1 وحتى 6 أبريل.



وبإمكان محبي الرياضة أيضاً مشاهدة أولى تصفيات بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ" من أديداس في كوكاكولا أرينا من 22 وحتى 24 مارس، حيث تتأهل ثمانية فرق تحت 18 سنة إلى النهائيات التي ستقام في برلين في وقت لاحق من العام الجاري. ويمكن لحاملي التذاكر الاستمتاع بالمباريات في هذه المنافسات التي يستضيفها فريق فالكونز أكاديمي.



وسيحظى عشاق اللياقة البدنية بفرصة المشاركة في سلسلة ميناء راشد الليلية للجري، والتي تحتفي بالمجتمع والصحة والعمل الجماعي. ويرحب السباق بالمشاركين من جميع الأعمار والمستويات، ويقدم مزيجاً من الفئات المتنوعة، بما في ذلك مسارات بطول 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات، وسباق خاص بطول 2.5 كيلومتر للمتسابقين الإماراتيين الأكبر سناً.

ويمكن لعشاق كرة القدم من جميع الأعمار الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالرياضة من يوم 3 وحتى 8 أبريل، مع عودة كأس "مينا" إلى مركز جيه إيه الرياضي. وتشهد البطولة تنافس فرق الناشئين من بعض الأكاديميات الرائدة في العالم مثل أكاديمية نادي نيوكاسل لكرة القدم، وأكاديمية نورويش لكرة القدم من المملكة المتحدة، وأكاديمية نادي أطلس من المكسيك، مع فرق من دولة الإمارات مثل برشلونة دبي ولا ليغا ودبي سيتي.

وتستضيف مجموعة الإمارات للرياضية يوم 28 مارس بطولة أقوى رجل في العالم في فندق الإمارات بمدينة دبي الرياضية، والتي تجمع متنافسين من مختلف أنحاء العالم.



تجارب إماراتية أصيلة

يقدم فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول لسكان دبي وزوارها فرصة الاستمتاع بالأجواء الأصيلة لشهر رمضان المبارك خلال الشهر. ويمكن للزوار الاطلاع على التقاليد الإماراتية الرمضانية مثل الرسم بالحناء ونسج السلال وفنون الخط، مع الاستماع إلى عازفي العود والقانون الذين يقدمون مقطوعات موسيقية عربية. ويمكن للضيوف تناول الإفطار داخل الخيمة الرمضانية في أجواء تتميز بالدفء والجاذبية مع وجود أشهى الأطباق المحلية والعالمية المفضلة، وأيضا يرحب السوق الرمضاني بالضيوف لاستكشاف الهدايا والمنتجات الحرفية التي يقدمها البائعون المحليون في السوق.



تجارب تسوق حصرية

تطلق العلامات التجارية المحلية والعالمية مجموعة منتجات حصرية بمناسبة شهر رمضان داخل مراكز ووجهات التسوق في مختلف أنحاء دبي، مما يتيح للمتسوقين فرصة العثور على مجموعة فريدة من نوعها من الأزياء والهدايا والإكسسوارات الخاصة بالشهر الكريم. ويمكن لعشاق الأزياء استكشاف مجموعة "روز كابسول" ذات الإصدار المحدود التي تقدمها علامة "ستيلا مكارتني" احتفالاً بشهر رمضان وعيد الفطر، بالإضافة إلى التشكيلة المصغرة التي تطلقها فيرساتشي حصرياً لمنطقة الشرق الأوسط، ومنتجات كارولينا هيريرا التي تطلقها بالتعاون مع جيسكا قهواتي. كما يمكن لعشاق المجوهرات الحصول على الهدايا المثالية مع عروض "اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً"، بالإضافة إلى الهدايا المجانية عند الشراء، وعروض استرداد نصف قيمة المشتريات مع مجموعة دبي للمجوهرات.

ويمكن للعائلات أن تجد كل ما تحتاجه للاحتفال بشهر رمضان في المنزل، بدءاً من الأثاث وأدوات الطهي وحتى زينة رمضان ومنتجات البقالة. وسيحصل زوار سيتي ووك وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس، والخوانيج، وبلوواترز، بالإضافة إلى المطاعم الشهيرة مثل "بول" و"إيتالي" وغيرها، على استرداد نقدي بقيمة 50 درهماً في صورة نقاط Tickit مقابل كل ثلاث وجبات إفطار يستمتعون بتناولها في أي من الوجهات المشاركة حتى 22 أبريل.

وستمنح كل عملية شراء من العلامات التجارية التابعة لبرنامج "ميوز" للمتسوقين، فرصة الدخول في مسابقة للفوز بمليون نقطة "ميوز" عند التسوق داخل المتاجر أو عبر الإنترنت قبل يوم 14 أبريل. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل المتسوقون الذين يختارون الدفع على أربعة أقساط باستخدام "تابي" على 3000 نقطة "ميوز" إضافية

حتى 14

أبريل .



العروض المسرحية والفنية

يستضيف مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي يوم 21 مارس، عرض الفيلم الكوميدي "ساعي البريد"، الذي يدور حول حفل زفاف عائلي في دبي. ويمكن للحضور الاستمتاع بأمسية رائعة وتناول الإفطار أو السحور في أحد مطاعم المنتجع قبل العرض أو بعده. كما يشهد مسرح زعبيل يوم 24 مارس عرضاً مناسباً للأطفال بعنوان "مغامرات مستر كايند". وسيحظى الأطفال بمتابعة مستر كايند والقرد مايلو في رحلتهم الغريبة والمليئة بالموسيقى والكوميديا والمفاجآت واللحظات الرائعة.

تجارب الإفطار والسحور

تعد دبي واحدةً من أكثر وجهات تناول الطعام تنوعاً في العالم، وتقدم المدينة خيارات لا حصر لها لتناول الطعام تلبي متطلبات وأذواق الجميع، من أكشاك الطعام المزدحمة في الشوارع إلى خيم الإفطار والسحور الرائعة.

وتقدم خيم الإفطار والسحور في المدينة أكثر من مجرد وجبات للطعام، حيث تشكل هذه الخيم وجهات للقاء العائلات والأصدقاء والاستمتاع معاً بفعاليات الترفيه الحي وأجواء رمضان المميزة. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بهذه التجربة في كل من مدينة جميرا وفندق أتلانتس النخلة وخيمة حديقة فيروز في فندق فيرمونت النخلة وخيمة ليلتي في مركز جراند حياة دبي للمؤتمرات والمعارض وخيمة كان زمان في منتجع شيراتون شاطئ جميرا، وحديقة رمضان في فندق شاطئ جميرا، والمجلس الرمضاني في فندق ماندرين أورينتال جميرا.



ويقدم جميرا أبراج الإمارات أشهى أطباق الإفطار والسحور وسط أجواء من الضيافة العربية التقليدية في التراس بين الأبراج. ويعود السوق الليلي

إلى فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول خلال شهر رمضان، حيث يمكن للزوار تذوق أشهى المأكولات الإماراتية الأصيلة والاستمتاع برسم الحناء والموسيقى الحية واستكشاف المنتجات المعروضة في السوق الليلي.



وتقدم المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء المدينة مجموعة من التجارب المصممة خصيصاً لتناسب أجواء شهر رمضان المبارك. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات الهندية اللذيذة في مطاعم بومباي بانغلو وبنجاب جريل وإنديا بالاس، كما يقدم مطعم باي تاي أشهى المأكولات التايلاندية، في ما يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات العربية في مطعم ذا كورتيارد بفندق ون آند أونلي رويال ميراج، ومطعم النافورة، بينما تقدم مطاعم هوتونغ دبي، وإل بي إم، وسموسان دبي، وذا آرتيسان تجارب إفطار راقية وأنيقة.

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